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У Києві острови Труханів і Міжмостний оголошено ландшафтним заказником

У Києві острови Труханів і Міжмостний оголошено ландшафтним заказником

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 травня. УНН. Територію островів Труханів і Міжмостний оголошено ландшафтним заказником місцевого значення "Труханів острів". За відповідне рішення проголосували депутати Київради, аби зберегти цінні природні комплекси. Про це повідомляє УНН з посиланням на КМДА.

Ландшафтний заказник орієнтовною площею 27,44 га буде створено без вилучення земель у землекористувачів. Управлінню екології та природних ресурсів доручено організувати передачі цих територій під охорону комунального підприємства "Дарницьке лісопаркове господарство" та комунального підприємства по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду "Плесо".

Надання статусу об’єкта природно-заповідного фонду унеможливить використання цих земель для забудови та меліорації, допоможе зберегти цінні природні комплекси та представників острівної флори і фауни, оскільки нині через надмірне антропогенне навантаження спостерігається деградація природних екосистем дніпровських островів у межах Києва.

Територія, що входить до створюваного ландшафтного заказника, представлена 14 озерами та листяним лісом, а також значним угрупуванням рідкісних видів рослин (козельці українські, тирлич звичайний, півники сибірські, фіалки багняну, пальчастокорінник м’ясочервоний, зозулинець болотяний, сальвінія плавуча, альдрованда пухирчаста та інші) і тварин (дозорець-імператор, стрічкарка червона, орлан-білохвост, канюк звичайний, американська норка, червоновола гагара тощо), які внесені до Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування у Європі від 19 вересня 1979 року, Європейського Червоного списку, Червоної книги України та інших актів законодавства.

Нагадаємо, прокуратура Києва через суд повернула столичній громаді майже 10 соток землі на острові Труханів та зобов'язала знести самочинно збудовані споруди.

Українські Національні Новини

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