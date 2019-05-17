В Киеве острова Труханов и Междумостный объявили ландшафтным заказником
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Территорию островов Труханов и Междумостный объявлено ландшафтным заказником местного значения "Труханов остров". За соответствующее решение проголосовали депутаты Киевсовета, чтобы сохранить ценные природные комплексы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на КГГА.
Ландшафтный заказник ориентировочной площадью 27,44 га будет создан без изъятия земель у землепользователей. Управлению экологии и природных ресурсов поручено организовать передачи этих территорий под охрану коммунального предприятия "Дарницкое лесопарковое хозяйство" и коммунального предприятия по охране, содержанию и эксплуатации земель водного фонда "Плесо".
Предоставление статуса объекта природно-заповедного фонда сделает невозможным использование этих земель для застройки и мелиорации, поможет сохранить ценные природные комплексы и представителей островной флоры и фауны, поскольку сейчас из-за чрезмерного антропогенная нагрузка наблюдается деградация природных экосистем днепровских островов в пределах Киева.
Территория, которая входит в создаваемый ландшафтного заказника, представлена 14 озерами и лиственным лесом, а также значительным группировкой редких видов растений и животных, которые внесены в Конвенции об охране дикой флоры и фауны и природной среды существования в Европе от 19 сентября 1979 года, Европейский Красный список, Красную книгу Украины и других актов законодательства.
Напомним, прокуратура Киева через суд вернула столичной общине почти 10 соток земли на острове Труханов и обязала снести самовольно построенные сооружения.