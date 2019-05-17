В Киеве острова Труханов и Междумостный объявили ландшафтным заказником

Ландшафтный заказник ориентировочной площадью 27,44 га будет создан без изъятия земель у землепользователей. Управлению экологии и природных ресурсов поручено организовать передачи этих территорий под охрану коммунального предприятия "Дарницкое лесопарковое хозяйство" и коммунального предприятия по охране, содержанию и эксплуатации земель водного фонда "Плесо".

Предоставление статуса объекта природно-заповедного фонда сделает невозможным использование этих земель для застройки и мелиорации, поможет сохранить ценные природные комплексы и представителей островной флоры и фауны, поскольку сейчас из-за чрезмерного антропогенная нагрузка наблюдается деградация природных экосистем днепровских островов в пределах Киева.

Территория, которая входит в создаваемый ландшафтного заказника, представлена 14 озерами и лиственным лесом, а также значительным группировкой редких видов растений и животных, которые внесены в Конвенции об охране дикой флоры и фауны и природной среды существования в Европе от 19 сентября 1979 года, Европейский Красный список, Красную книгу Украины и других актов законодательства.

Напомним, прокуратура Киева через суд вернула столичной общине почти 10 соток земли на острове Труханов и обязала снести самовольно построенные сооружения.