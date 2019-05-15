В КГГА назвали безопасные для купания пляжи столицы

ukru
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 53625 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 80738 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 96876 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 101534 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 124989 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112166 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138155 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144713 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130176 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130222 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Тарифы Трампа против Канады являются поводом для аннексии – Мелани Жоли

Тарифы Трампа против Канады являются поводом для аннексии – Мелани Жоли

7 марта, 17:24 • 25961 просмотра
Трамп объяснил, почему остановил поставки военной помощи Украине

Трамп объяснил, почему остановил поставки военной помощи Украине

7 марта, 18:17 • 31385 просмотра
В оккупированном Крыму, под предлогом учений, активизированы массовые проверки

В оккупированном Крыму, под предлогом учений, активизированы массовые проверки

7 марта, 18:32 • 21156 просмотра
Зеленский: активно работаем, чтобы не допустить никаких дефицитов в поставках вооружения

Зеленский: активно работаем, чтобы не допустить никаких дефицитов в поставках вооружения

7 марта, 18:48 • 27404 просмотра
Новая атака дронов на Одессу, в городе раздаются взрывы

Новая атака дронов на Одессу, в городе раздаются взрывы

7 марта, 19:47 • 43481 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 100770 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 124989 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 150487 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 162479 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 221032 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 53621 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 44304 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 66756 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 95010 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 95381 просмотра
Актуальное
В КГГА назвали безопасные для купания пляжи столицы

В КГГА назвали безопасные для купания пляжи столицы

Киев  •  УНН

 • 21962 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. В Киеве разрешено купаться на 14 городских пляжах. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской горадминистрации, передает УНН.

Так, специалисты рекомендуют пляжи:
• Водоворот - р. Днепр, возле парка "Муромец";
• Вербный - озеро Вербное, ул. Приозерная;
• Пуща-Водица - пруд Горащиха, на р. Котурка, в Пуще-Водице (8-я линия)
• Венеция - пролив Венецианский, остров Долобецкий;
• Детский - пролив Венецианский, остров Венецианский;
• Золотой - р. Днепр, остров Венецианский;
• Молодежный - р. Десенка, остров Долобецкий;
• Передмостна Слободка - р. Днепр, остров Венецианский;
• Радуга - озеро Радуга, ул. Радужная;
• Тельбин - озеро Тельбин, проспект Павла Тычины;
• Центральный - р. Днепр, остров Труханов;
• Радуга - Русановский пролив, ул. Никольско-Слободская;
• Галерный - залив Галерный, ул. Набережно-Корчеватская;
• Троещина - залив р. Десенка, ур. Ивняки, ул. Оноре де Бальзака.
Также возможен отдых без купания на пляжах:
• Белая - озеро Белое, проспект Героев Сталинграда;
• Верхняя - залив Собачье Устье, ул. Приречная;
• Наталья - залив Наталка, ул. Приречная;
• Редьчина - оз. Редьчине, ул. Богатырская;
• Городская - озеро Городское в Пуще-Водице (4-я линия)
• Березняки - р. Днепр, Днепровская набережная;
• Довбычка - р. Десенка, остров Труханов;
• Лесная - оз. Лесное (ДВРЗ)
• Русановская коса - Русановский пролив, Русановская набережная;
• Русановский канал - Русановский канал, ул. энтузиастов;
• Алмазная - оз. Алмазное, ул. Пуховская;
• Осокорки - р. Днепр, ул. Малоземельная;
• Солнечная - ул. Ревуцкого;
• Совская балка - ул. Петра Радченко;
• Святошино - пруд № 14 на р. Нива, ул. Верховинная;
• Голубой - ул. Георгия Гонгадзе;
• Синеозерная - ул. Правды;
• Горбачиха - Русановский пролив, ур. Горбачиха.

Киевлян и гостей столицы призвали купаться только на тех пляжах, которые приспособлены к этому. Другие территории, как отмечает городская власть, являются стихийными, по разным причинам не могут использоваться как пляжи или зоны отдыха.

По данным КГГА, официально пляжный сезон в столице стартует, когда вода в водоемах повысится до +17 градусов и работники киевского лабораторного центра смогут взять анализы воды.

Напомним, синоптики дали прогноз погоды на завтра.

Как сообщал УНН, 8 киевских пляжей могут получить международную награду "Голубой флаг".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

Обратиться по вопросам размещения рекламы