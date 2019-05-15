В КГГА назвали безопасные для купания пляжи столицы
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. В Киеве разрешено купаться на 14 городских пляжах. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской горадминистрации, передает УНН.
Так, специалисты рекомендуют пляжи:
• Водоворот - р. Днепр, возле парка "Муромец";
• Вербный - озеро Вербное, ул. Приозерная;
• Пуща-Водица - пруд Горащиха, на р. Котурка, в Пуще-Водице (8-я линия)
• Венеция - пролив Венецианский, остров Долобецкий;
• Детский - пролив Венецианский, остров Венецианский;
• Золотой - р. Днепр, остров Венецианский;
• Молодежный - р. Десенка, остров Долобецкий;
• Передмостна Слободка - р. Днепр, остров Венецианский;
• Радуга - озеро Радуга, ул. Радужная;
• Тельбин - озеро Тельбин, проспект Павла Тычины;
• Центральный - р. Днепр, остров Труханов;
• Радуга - Русановский пролив, ул. Никольско-Слободская;
• Галерный - залив Галерный, ул. Набережно-Корчеватская;
• Троещина - залив р. Десенка, ур. Ивняки, ул. Оноре де Бальзака.
Также возможен отдых без купания на пляжах:
• Белая - озеро Белое, проспект Героев Сталинграда;
• Верхняя - залив Собачье Устье, ул. Приречная;
• Наталья - залив Наталка, ул. Приречная;
• Редьчина - оз. Редьчине, ул. Богатырская;
• Городская - озеро Городское в Пуще-Водице (4-я линия)
• Березняки - р. Днепр, Днепровская набережная;
• Довбычка - р. Десенка, остров Труханов;
• Лесная - оз. Лесное (ДВРЗ)
• Русановская коса - Русановский пролив, Русановская набережная;
• Русановский канал - Русановский канал, ул. энтузиастов;
• Алмазная - оз. Алмазное, ул. Пуховская;
• Осокорки - р. Днепр, ул. Малоземельная;
• Солнечная - ул. Ревуцкого;
• Совская балка - ул. Петра Радченко;
• Святошино - пруд № 14 на р. Нива, ул. Верховинная;
• Голубой - ул. Георгия Гонгадзе;
• Синеозерная - ул. Правды;
• Горбачиха - Русановский пролив, ур. Горбачиха.
Киевлян и гостей столицы призвали купаться только на тех пляжах, которые приспособлены к этому. Другие территории, как отмечает городская власть, являются стихийными, по разным причинам не могут использоваться как пляжи или зоны отдыха.
По данным КГГА, официально пляжный сезон в столице стартует, когда вода в водоемах повысится до +17 градусов и работники киевского лабораторного центра смогут взять анализы воды.
Напомним, синоптики дали прогноз погоды на завтра.
Как сообщал УНН, 8 киевских пляжей могут получить международную награду "Голубой флаг".