У КМДА назвали безпечні для купання пляжі столиці

Так, фахівці рекомендують пляжі:

• Чорторий – р. Дніпро, біля парку "Муромець";

• Вербний – озеро Вербне, вул. Приозерна;

• Пуща-Водиця – ставок Горащиха, на р. Котурка, у Пущі-Водиці (8-ма лінія);

• Венеція – протока Венеціанська, острів Долобецький;

• Дитячий – протока Венеціанська, острів Венеціанський;

• Золотий – р. Дніпро, острів Венеціанський;

• Молодіжний – р. Десенка, острів Долобецький;

• Передмостна Слобідка – р. Дніпро, острів Венеціанський;

• Райдуга – озеро Райдуга, вул. Райдужна;

• Тельбін – озеро Тельбін, проспект Павла Тичини;

• Центральний – р. Дніпро, острів Труханів;

• Веселка – Русанівська протока, вул. Микільсько-Слобідська;

• Галерний – затока Галерна, вул. Набережно-Корчуватська;

• Троєщина – затока р. Десенка, ур. Вербняки, вул. Оноре де Бальзака.

Також можливий відпочинок без купання на пляжах:

• Біла – озеро Біле, проспект Героїв Сталінграда;

• Верхня – затока Собаче Гирло, вул. Прирічна;

• Наталка – затока Наталка, вул. Прирічна;

• Редьчина – оз. Редьчине, вул. Богатирська;

• Міська – став Міський у Пущі-Водиці (4-та лінія);

• Березняки – р. Дніпро, Дніпровська набережна;

• Довбичка – р. Десенка, острів Труханів;

• Лісова – оз. Лісове (ДВРЗ);

• Русанівська коса – Русанівська протока, Русанівська набережна;

• Русанівський канал – Русанівський канал, вул. Ентузіастів;

• Алмазна – оз. Алмазне, вул. Пухівська;

• Осокорки – р. Дніпро, вул. Малоземельна;

• Сонячна – вул. Ревуцького;

• Совська балка – вул. Петра Радченка;

• Святошин – ставок № 14 на р. Нивка, вул. Верховинна;

• Голуба – просп. Георгія Гонгадзе;

• Синєозерна – просп. Правди;

• Горбачиха – Русанівська протока, ур. Горбачиха.

Киян і гостей столиці закликали купатися тільки на тих пляжах, які пристосовані до цього. Інші території, як зазначає міська влада, є стихійними, з різних причин не можуть використовуватися як пляжі або зони відпочинку.

За даними КМДА, офіційно пляжний сезон у столиці стартує, коли вода у водоймах підвищиться до +17 градусів і працівники київського лабораторного центру зможуть взяти аналізи води.

Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на завтра.

Як повідомляв УНН, 8 київських пляжів можуть отримати міжнародну відзнаку "Блакитний прапор".