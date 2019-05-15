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У КМДА назвали безпечні для купання пляжі столиці

У КМДА назвали безпечні для купання пляжі столиці

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. У Києві дозволено купатися на 14 міських пляжах. Про це повідомили у прес-службі Київської міської міськадміністрації, передає УНН.

Так, фахівці рекомендують пляжі:
• Чорторий – р. Дніпро, біля парку "Муромець";
• Вербний – озеро Вербне, вул. Приозерна;
• Пуща-Водиця – ставок Горащиха, на р. Котурка, у Пущі-Водиці (8-ма лінія);
• Венеція – протока Венеціанська, острів Долобецький;
• Дитячий – протока Венеціанська, острів Венеціанський;
• Золотий – р. Дніпро, острів Венеціанський;
• Молодіжний – р. Десенка, острів Долобецький;
• Передмостна Слобідка – р. Дніпро, острів Венеціанський;
• Райдуга – озеро Райдуга, вул. Райдужна;
• Тельбін – озеро Тельбін, проспект Павла Тичини;
• Центральний – р. Дніпро, острів Труханів;
• Веселка – Русанівська протока, вул. Микільсько-Слобідська;
• Галерний – затока Галерна, вул. Набережно-Корчуватська;
• Троєщина – затока р. Десенка, ур. Вербняки, вул. Оноре де Бальзака.
Також можливий відпочинок без купання на пляжах:
• Біла – озеро Біле, проспект Героїв Сталінграда;
• Верхня – затока Собаче Гирло, вул. Прирічна;
• Наталка – затока Наталка, вул. Прирічна;
• Редьчина – оз. Редьчине, вул. Богатирська;
• Міська – став Міський у Пущі-Водиці (4-та лінія);
• Березняки – р. Дніпро, Дніпровська набережна;
• Довбичка – р. Десенка, острів Труханів;
• Лісова – оз. Лісове (ДВРЗ);
• Русанівська коса – Русанівська протока, Русанівська набережна;
• Русанівський канал – Русанівський канал, вул. Ентузіастів;
• Алмазна – оз. Алмазне, вул. Пухівська;
• Осокорки – р. Дніпро, вул. Малоземельна;
• Сонячна – вул. Ревуцького;
• Совська балка – вул. Петра Радченка;
• Святошин – ставок № 14 на р. Нивка, вул. Верховинна;
• Голуба – просп. Георгія Гонгадзе;
• Синєозерна – просп. Правди;
• Горбачиха – Русанівська протока, ур. Горбачиха.

Киян і гостей столиці закликали купатися тільки на тих пляжах, які пристосовані до цього. Інші території, як зазначає міська влада, є стихійними, з різних причин не можуть використовуватися як пляжі або зони відпочинку.

За даними КМДА, офіційно пляжний сезон у столиці стартує, коли вода у водоймах підвищиться до +17 градусів і працівники київського лабораторного центру зможуть взяти аналізи води.

Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на завтра

Як повідомляв УНН, 8 київських пляжів можуть отримати міжнародну відзнаку "Блакитний прапор".

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