У Климкина прокомментировали реакцию МИД РФ по российским выборам
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. В Министерстве иностранных дел Украины считают кощунством реакцию МИД РФ относительно принятых Украиной решений относительно недопуска россиян к российским дипломатическим представительствам на украинской территории в день выборов президента РФ, 18 марта. Об этом написала в своем микроблоге в Twitter пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца, передает УНН.
"Кощунство. Незаконным является проведение РФ нелегитимных выборов в оккупированном Крыму, война на Донбассе, захват заложников", - отметила она.
Напомним, в день проведения выборов Президента Российской Федерации, 18 марта, россиян не пустят в дипломатические учреждения России на территории Украины, кроме тех, кто имеет дипломатические паспорта.
При этом постпред Украины при ООН В.Ельченко послал письма Генеральному секретарю ООН, председателю Совета Безопасности и государствам-членам ООН о том, что проведение Россией президентских выборов в оккупированном Крыму нарушает Устав ООН. Результаты этих незаконных выборов будут ничтожными, добавили в представительстве Украины при ООН.
В МИД РФ заявили, что решение Украины о недопуске граждан России в диппредставительства в день выборов президента РФ противоречит международным правозащитным нормам.