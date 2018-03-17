У Клімкіна прокоментували реакцію МЗС РФ щодо російських виборів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. У Міністерстві закордонних справ України вважають блюзнірством реакцію МЗС РФ щодо ухвалених Україною рішень щодо недопуску росіян до російських дипломатичних представництв на українській території у день виборів президента РФ, 18 березня. Про це написала у своєму мікроблозі у Twitter речниця МЗС України Мар'яна Беца, передає УНН.
"Блюзнірство. Незаконним є проведення РФ нелегітимних виборів в окупованому Криму, війна на Донбасі, захоплення заручників", - зазначила вона.
Нагадаємо, в день проведення виборів президента Російської Федерації, 18 березня, росіян не пустять до дипломатичних установ Росії на території України, крім тих, хто має дипломатичні паспорти.
При цьому постпред України при ООН В.Єльченко надіслав листи Генеральному секретарю ООН, голові Ради Безпеки та державам-членам ООН щодо того, що проведення Росією президентських виборів в окупованому Криму порушує Статут ООН. Результати цих незаконних виборів будуть нікчемними, додали у представництві України при ООН.
У МЗС РФ заявили, що рішення України про недопуск громадян Росії в диппредставництва в день виборів президента РФ є таким, що суперечить міжнародним правозахисним нормам.