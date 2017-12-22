В Киевском театре оперетты на выходных представят вальсы и сказки

Новогодний концерт "Штраус в оперетте" состоится в пятницу 22 декабря и в в субботу 23 декабря в 19:00.

Уникальный новогодний концерт "Штраус в оперетте" ежегодно открывает в Украине со сцены Национальной оперетты новые произведения из щедрого музыкального наследия семьи Штраусов.

В этом году главной темой концерта станет празднование 150-летия создания вальса для оркестрового исполнения "Возле прекрасного, синего Дуная". С 24 декабря, в воскресенье в Национальной оперетте Украины начинается программа показов детских спектаклей "Каникулы с опереттой".

В 11:00 и в 14:00 состоятся показы музыкальной сказки "Приключения Буратино". Незабываемые мелодии песен Алексея Рыбникова непременно будут оказывать только положительное впечатление на юных зрителей и их родителей, которые помнят это знаменитое произведение еще со времен своего детства. Программа "Каникулы с опереттой" продлится в течение двух недель, до 9 января включительно.

В этот период почти каждый день в Киевском национальном академическом театре оперетты, дважды в день состоятся двадцать семь показов семи детских спектаклей. В воскресенье, 24 декабря, вечером в 19:00 состоится показ оперетты "Веселая вдова", которую считают вершиной творчества венгерского композитора Ференца Легара.

Чрезвычайный мелодический дар композитора в "Веселой вдове" проявляется со всеми присущими ему особенностями. Оперетта пронизана ритмами вальса - грациозного, чарующего и захватывающего.