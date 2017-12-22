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У Київському театрі оперети на вихідних представлять вальси та казки

Київ • УНН

 • 18403 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. У Київському національному академічному театрі оперети цими вихідними відбудуться святкові покази вистав для дітей, новорічний концерт Штрауса та знаменита оперета Легара, передає УНН.

У Київському театрі оперети на вихідних представлять вальси та казки

Новорічний концерт “Штраус в опереті” відбудеться у п’ятницю 22 грудня та у суботу 23 грудня о 19:00.

Унікальний новорічний концерт “Штраус в опереті” щороку відкриває в Україні зі сцени Національної оперети нові твори зі щедрої музичної спадщини родини Штраусів.

Цього року провідною темою концерту стане святкування 150-річчя створення вальсу для оркестрового виконання “У прекрасного, синього Дунаю”. З 24 грудня, у неділю у Національній опереті України розпочинається програма показів дитячих вистав “Канікули з оперетою”.

Об 11:00 та о 14:00 відбудуться покази музичної казки “Пригоди Буратіно”. Незабутні мелодії пісень Олексія Рибнікова неодмінно справлятимуть тільки позитивне враження на юних глядачів та їх батьків, які пам’ятають цей знаменитий твір ще з часів свого дитинства. Програма “Канікули з оперетою” триватиме протягом двох тижнів, до 9 січня включно.

У цей період майже щодня в Київському національному академічному театрі оперети, двічі на день відбудуться двадцять сім показів семи дитячих вистав. У неділю, 24 грудня, ввечері о 19:00 відбудеться показ оперети “Весела вдова”, яку вважають вершиною творчості угорського композитора Ференца Легара.

Надзвичайний мелодійний дар композитора у “Веселій вдові” проявляється з усіма притаманними йому особливостями. Оперета пронизана ритмами вальсу — граціозного, чаруючого і захопливого.

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