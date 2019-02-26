В киевском метрополитене начался капремонт эскалаторов на станции "Площадь Льва Толстого"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. В киевском метрополитене с сегодняшнего дня на станции "Площадь Льва Толстого" начали капитальный ремонт эскалаторов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на КП "Киевский метрополитен".
"С 26 февраля на станции "Площадь Льва Толстого" начался капитальный ремонт эскалаторов. Работы будут проводиться поочередно на каждом и продлятся до конца 2019 года", - говорится в сообщении.
В Киевском метрополитене всего работает 122 эскалатора.
Напомним, в киевском метрополитене проведут капитальный ремонт вентиляционных шахт на отрезке "синей" ветки, где расположен недостроенный командный пункт.