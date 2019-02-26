В киевском метрополитене начался капремонт эскалаторов на станции "Площадь Льва Толстого"

"С 26 февраля на станции "Площадь Льва Толстого" начался капитальный ремонт эскалаторов. Работы будут проводиться поочередно на каждом и продлятся до конца 2019 года", - говорится в сообщении.

В Киевском метрополитене всего работает 122 эскалатора.

Напомним, в киевском метрополитене проведут капитальный ремонт вентиляционных шахт на отрезке "синей" ветки, где расположен недостроенный командный пункт.



