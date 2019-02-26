У київському метрополітені розпочався капремонт ескалаторів на станції “Площа Льва Толстого”
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. У київському метрополітені від сьогодні на станції “Площа Льва Толстого” розпочав капітальний ремонт ескалаторів. Про це УНН повідомляє з посиланням на КП “Київський метрополітен”.
“З 26 лютого на станції „Площа Льва Толстого“ розпочався капітальний ремонт ескалаторів. Роботи проводитимуться почергово на кожному та триватимуть до кінця 2019 року” — йдеться у повідомленні.
У Київському метрополітені всього працює 122 ескалатори.
Нагадаємо, у київському метрополітені проведуть капітальний ремонт вентиляційних шахт на відрізку “синьої” гілки, де розташований недобудований командний пункт.