В киевском метрополитене хотят увеличить количество полицейских

По словам Брагинского, "Киевский метрополитен" готовит обращение к руководству Национальной полиции по проработке вопроса увеличения штата работников в подземке.

Он отметил, что такая необходимость продиктована как ростом случаев агрессии в отношении работников подземки, так и случаев задержания пассажиров с опасными предметами: огнестрельным и холодным оружием и даже гранатами.

Напомним, 30 октября, во время проверки документов в комнате полиции на станции "Лыбидская" пассажир применил оружие. В результате инцидента было серьезно ранен сотрудник военизированной охраны метрополитена.