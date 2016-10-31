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15 марта, 19:03 • 115191 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 166576 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 137950 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 130401 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112780 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105458 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101416 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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В киевском метрополитене хотят увеличить количество полицейских

В киевском метрополитене хотят увеличить количество полицейских

Киев • УНН

 • 8328 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. КП "Киевский метрополитен" готовит обращение к Национальной полиции Украины по увеличению штата работников в подземке. Об этом сообщил начальник предприятия Виктор Брагинский, передает УНН со ссылкой на пресс-службу подземки.

По словам Брагинского, "Киевский метрополитен" готовит обращение к руководству Национальной полиции по проработке вопроса увеличения штата работников в подземке.

Он отметил, что такая необходимость продиктована как ростом случаев агрессии в отношении работников подземки, так и случаев задержания пассажиров с опасными предметами: огнестрельным и холодным оружием и даже гранатами.

Напомним, 30 октября, во время проверки документов в комнате полиции на станции "Лыбидская" пассажир применил оружие. В результате инцидента было серьезно ранен сотрудник военизированной охраны метрополитена.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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