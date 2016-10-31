У київському метрополітені хочуть збільшити кількість поліцейських
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. КП “Київський метрополітен” готує звернення до Національної поліції України щодо збільшення штату працівників у підземці. Про це повідомив начальник підприємства Віктор Брагінський, передає УНН з посиланням на прес-службу підземки.
За словами В.Брагінського, “Київський метрополітен” готує звернення до керівництва Національної поліції щодо опрацювання питання збільшення штату працівників у підземці.
Він зазначив, що така необхідність продиктована як зростанням випадків агресії стосовно працівників підземки, так і випадків затримання пасажирів з небезпечними предметами: вогнепальною та холодною зброєю і навіть гранатами.
Нагадаємо, 30 жовтня, під час перевірки документів у кімнаті поліції на станції “Либідська” пасажир застосував зброю. У результаті інциденту було серйозно поранено співробітника воєнізованої охорони метрополітену.