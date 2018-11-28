В киевском метрополитене будет масштабный ремонт спецобъекта

Недостроенный командный пункт расположен между станциями "Контрактовая площадь" и "Лыбидская". К нему ведут несколько вентиляционных шахт, оборудования в которых надо планово ремонтировать и обслуживать, во избежание аварийных ситуаций.

"Когда проектировали киевский метрополитен, предусматривали что там будет командный пункт. Он называется "Спецобъект" и он на этой линии размещен. Это кусок тоннеля, который запроектировали и больше не использовали, потому целесообразности в этом не было. Но там есть вентшахты, которые надо обслуживать. Согласно регулярности раз в пару лет выделяются средства, чтобы обслуживать этот участок. Она не используется, но она нуждается в поддержке. Ремонтируются вентшахты, где надо лампочку вкрутить, где проводку поменять", - рассказала Макогон.



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30 ноября состоится аукцион, на котором будет определен подрядчик выполнения работ по капитальному ремонту. Пресс-секретарь отметила, что ремонт является запланированным и не связан с введением военного положения.

"Ничего связанного с нынешней ситуацией (военным положением - ред.) нет. Раз в несколько лет выделяют средства, чтобы поддерживать эту инфраструктуру, которая не используется. Основные средства идут на ремонт вентшахт", - рассказала она.

В частности, Наталья Макогон рассказала о специфике работы метрополитена в качестве бомбоубежища.

"Никаких специальных бомбоубежищ в киевском метрополитене нет и никогда не было. В случае необходимости хранилища для людей, станция и является бомбоубежищем. Потому что она под землей и она глубоко. Люди размещаются на платформе кто с чем пришел: со своим "тормозком", со своим пальто, стелет его на платформу, садится и ждет. В случае необходимости, когда дается команда: "Внимание всем!", кто успевает в пределах 10 мин добежать до метро - он укрывается в метро. Всех спустили на платформу, закрыли двери, люди ждут трое суток. С собой надо иметь документы и еду", - роз Овил она.



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30 ноября состоится аукцион, на котором будет определен подрядчик выполнения работ по капитальному ремонту.