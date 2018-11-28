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У київському метрополітені буде масштабний ремонт спецоб’єкту

У київському метрополітені буде масштабний ремонт спецоб’єкту

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. У київському метрополітені проведуть капітальний ремонт вентиляційних шахт на відрізку "синьої" гілки, де розташований недобудований командний пункт. Вартість робіт становитиме 26 807 817,60 грн. Про це розповіла УНН прес-секретар КП "Київський Метрополітен" Наталія Макогон.

Недобудований командний пункт розташований між станціями "Контрактова площа" та "Либідська". До нього ведуть декілька вентиляційних шахт, обладнання в яких треба планово ремонтувати та обслуговувати, для уникнення аварійних ситуацій.

"Коли проектували київський метрополітен, передбачали що там буде командний пункт. Він називається "Спецоб’єкт" і він на цій лінії розміщений. Це шматок тунелю, який запроектували і більше не використовували, бо доцільності в цьому не було. Але там є вентшахти, які треба обслуговувати. Відповідно до регулярності раз в певну кількість років виділяються кошти, щоб обслуговувати цю ділянку. Вона не використовується, але вона потребує підтримки. Ремонтуються вентшахти, десь треба лампочку вкрутити, десь проводку поміняти", - розповіла Макогон.

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30 листопада відбудеться аукціон, на якому буде визначено підрядника виконання робіт з капітального ремонту. Прес-секретар зазначила, що ремонт є запланованим і не пов’язаний з введенням воєнного стану.

"Нічого пов’язаного з нинішньою ситуацією (воєнним станом – ред.) немає. Раз в кілька років виділяють кошти, аби підтримувати цю інфраструктуру, яка не використовується. Основні кошти йдуть на ремонт вентшахт", - розповіла вона. 

Зокрема, Наталія Макогон розповіла про специфіку роботи метрополітену в якості бомбосховища.

"Ніяких спеціальних бомбосховищ у київському метрополітені немає і ніколи не було. У випадку необхідності сховища для людей, станція і є бомбосховищем. Бо вона під землею і вона глибоко. Люди розміщуються на платформі хто з чим прийшов: зі своїм "тормозком", зі своїм пальто, стелить його на платформу, сідає і чекає. У випадку необхідності, коли дається команда: "Увага всім!", хто встигає в межах 10 хв добігти до метро – він укривається в метро. Всіх спустили на платформу, закрили двері, люди чекають троє діб. З собою треба мати документи і їжу", - розповіла вона. 

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30 листопада відбудеться аукціон, на якому буде визначено підрядника виконання робіт з капітального ремонту.

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