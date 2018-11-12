На станції метро "Дарниця" вже кілька годин шукають вибухівку
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Правоохоронці вже близько трьох годин перевіряють інформацію про замінування столичної станції метрополітену “Дарниця”. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікації Нацполіції міста Києва.
“Наразі працівники правоохоронних органів продовжують перебувати біля метро „Дарниця“. Як тільки закінчать перевірку, про це буде повідомлено”, — заявили у поліції.
Нагадаємо, КП “Київський метрополітен” близько 12 години попередив киян і гостей столиці про тимчасове припинення роботи станції метро “Дарниця” через анонімний дзвінок про замінування.
2 листопада близько 19:00 закрили станцію метро “Майдан Незалежності”. Станція відновила роботу через 40 хвилин.
Також 31 жовтня станція метро “Льва Толстого” була зачинена на вхід та вихід через повідомлення про замінування, яке надходило двічі за добу.
Зазначимо, що з настанням осені у Києві почастішали анонімні дзвінки з повідомленнями про замінування. Так, 9 жовтня “мінували” станцію метро “Житомирська”.
У серпні 2018 року чоловіка, який погрожував підірвати приміщення фірми у березні 2018 року, засудили до 2 років позбавлення волі.