На станции метро "Дарница" уже несколько часов ищут взрывчатку

"Сейчас сотрудники правоохранительных органов продолжают находиться возле метро "Дарница". Как только закончат проверку, об этом будет сообщено", - заявили в полиции.

Напомним, КП "Киевский метрополитен" около 12:00 предупредил киевлян и гостей столицы о временном прекращении работы станции метро "Дарница" из-за анонимного звонка о заминировании.

2 ноября около 19:00 закрыли станцию ​​метро "Майдан Незалежности". Станция возобновила работу через 40 минут.



Также 31 октября станция метро "Льва Толстого" была закрыта на вход и выход через сообщение о заминировании, которое поступало дважды в сутки.



Отметим, что с наступлением осени в Киеве участились анонимные звонки с сообщениями о заминировании. Так, 9 октября "минировали" станцию метро "Житомирская".



В августе 2018 года человека, который угрожал взорвать помещение фирмы в марте 2018 года, приговорили к 2 годам лишения свободы.