В киевском метро в обращении находится более 1,5 млн жетонов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. В Киевском метрополитене, по состоянию на 26 марта 2019 года, в обращении находится более 1,5 млн жетонов. Об этом в ответ на информационный запрос сообщили УНН в КП "Киевский метрополитен".
"На сегодня в КП "Киевский метрополитен" в обращении 1550518 жетонов. В 2018 году в обращение были введены 1625467 жетонов нового образца, в связи с изменением тарифа", - говорится в сообщении.
Также, в 2017 году в обращении было 1437316 жетонов старого образца.
Напомним, метрополитеном Киева воспользовалось 20 млрд пассажиров.
Как сообщал УНН, в прошлом году в бюро находок на станции "Киев-Пассажирский" поступило 1269 вещей.