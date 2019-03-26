В киевском метро в обращении находится более 1,5 млн жетонов

"На сегодня в КП "Киевский метрополитен" в обращении 1550518 жетонов. В 2018 году в обращение были введены 1625467 жетонов нового образца, в связи с изменением тарифа", - говорится в сообщении.

Также, в 2017 году в обращении было 1437316 жетонов старого образца.

Напомним, метрополитеном Киева воспользовалось 20 млрд пассажиров.

Как сообщал УНН, в прошлом году в бюро находок на станции "Киев-Пассажирский" поступило 1269 вещей.