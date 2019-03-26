У київському метро в обігу перебуває понад 1,5 млн жетонів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. У Київському метрополітені, станом на 26 березня 2019 року, в обігу перебуває понад 1,5 млн жетонів. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили у КП “Київський метрополітен”.
“На сьогодні у КП „Київський метрополітен“ в обігу 1 550 518 жетонів. У 2018 році в обіг було введено 1 625 467 жетонів нового зразка, у зв’язку із зміною тарифу”, — йдеться в повідомленні.
Також, у 2017 році в обігу було 1 437 316 жетонів старого зразка.
Нагадаємо, метрополітеном Києва скористалось 20 млрд пасажирів.
Як повідомляв УНН, минулого року у бюро знахідок на станції “Київ-Пасажирський” надійшло 1269 речей.