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Торік у бюро знахідок на київському вокзалі надійшло понад тисяча речей

Торік у бюро знахідок на київському вокзалі надійшло понад тисяча речей

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 лютого. УНН. Минулого року у бюро знахідок на станції "Київ-Пасажирський" надійшло 1269 речей. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця".

"Чимало речей люди забувають на станції "Київ-Пасажирський", де великий пасажиропотік. Знайдені тут речі потрапляють до бюро знахідок. Зокрема, у 2018 році надійшло 1269 речей, із яких власники забрали лише п’яту частину", - йдеться у повідомленні.

В УЗ розповіли: щоб забрати вилучені речі з бюро знахідок станції "Київ-Пасажирський", пасажир повинен у заяві зробити опис речей. Якщо речі зберігалися в автоматичних камерах схову, треба вказати номер комірки й шифр або ж надати жетон чи за наявності розрахунковий чек.

Якщо речі забуті в будь-якому залі очікування вокзалу станції "Київ-Пасажирський", зняті з поїзда або ж знайдені на вокзалі, то оплата за зберігання проводиться в касі стаціонарної камери схову з розрахунком як за речі, вилучені зі стаціонарної камери схову, за кожну добу зберігання.

В "Укрзалізниці" зазначили, що найчастіше в поїздах пасажири забувають телефони, парасолі та одяг.

Залізничний перевізник підкреслив, що коли пасажир вийшов із вагона на шляху прямування поїзда й одразу ж помітив, що забув у вагоні речі, то він повинен звернутися до начальника тієї станції (вокзалу), на якій вийшов, і написати письмову заяву. У заяві треба вказати номер вагона та місце, які займав пасажир, описати забуті речі й зазначити найближчу станцію, на яку пасажир бажає їх перевезти.

"Якщо речі були загублені та знайдені не в поїзді, а на певній станції, то вони на цій станції і зберігаються. Пасажирам їх видають лише після перевірки документів, що посвідчують особу. Про забуті чи загублені речі пасажири можуть повідомляти в контактний центр за номером телефона 0 800 50 31 11 (дзвінки безкоштовні)", - зазначили в АТ.

При одержанні речей власник повинен сплатити перевізнику належні платежі: за зберігання, упакування, перевезення за тарифом багажу, якщо це мало місце. А також видати розписку довільної форми про одержання речей із зазначенням у ній свого постійного місця проживання, серії та номера паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, уточнив залізничний перевізник.

Нагадаємо, минулого року КП "Київський метрополітен" отримав на зберігання 187 загублених речей, з яких лише 40 були повернуті власникам. За даними метрополітену, найчастіше пасажири метрополітену гублять гаманці, парасольки, головні убори, рукавички, сумки або пакети з особистими речами.

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