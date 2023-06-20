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В киевском метро не работают терминалы самообслуживания - в КГГА назвали причину

Киев • УНН

 • 1277316 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. На станциях метро Киева из-за повреждения внешних коммуникаций временно не работают комплексы самообслуживания. Об этом сообщили в КГГА, пишет УНН.

В киевском метро не работают терминалы самообслуживания - в КГГА назвали причину

Отметили, что специалисты уже работают над оперативным восстановлением работы оборудования.

Напомнили, что сейчас оплатить проезд можно:

– транспортной карточкой;

– qr-кодом, сгенерированным в приложении «Киев Цифровой»;

– бесконтактной банковской картой;

– мобильным приложением ApplePay и Google Pay.

Напомним

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