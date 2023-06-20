В киевском метро не работают терминалы самообслуживания - в КГГА назвали причину

Отметили, что специалисты уже работают над оперативным восстановлением работы оборудования.

Напомнили, что сейчас оплатить проезд можно:

– транспортной карточкой;

– qr-кодом, сгенерированным в приложении «Киев Цифровой»;

– бесконтактной банковской картой;

– мобильным приложением ApplePay и Google Pay.

Напомним

В столичном метро женщина попала под поезд