В киевском метро не работают терминалы самообслуживания - в КГГА назвали причину
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. На станциях метро Киева из-за повреждения внешних коммуникаций временно не работают комплексы самообслуживания. Об этом сообщили в КГГА, пишет УНН.
Отметили, что специалисты уже работают над оперативным восстановлением работы оборудования.
Напомнили, что сейчас оплатить проезд можно:
– транспортной карточкой;
– qr-кодом, сгенерированным в приложении «Киев Цифровой»;
– бесконтактной банковской картой;
– мобильным приложением ApplePay и Google Pay.
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