У столичному метро жінка потрапила під потяг: рух на синій гілці частково обмежений

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"Рух поїздів синьою лінією метро здійснюється від станції "Героїв Дніпра" до станції "Майдан Незалежності" та від станції "Либідська" до станції "Теремки", - йдеться у повідомленні.

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Також за інформацією, зачинені на вхід та вихід такі станції як: "Площа Українських Героїв" (колишня "Площа Льва Толстого"), "Олімпійська" та "Палац "Україна".

У КМДА повідомили, що причиною часткового зупинення руху метро на синій гілці є потрапляння пасажирки під потяг на станції "Палац "Україна".

"На місце події викликали всі необхідні служби, зокрема й медиків. Проводиться необхідна робота", - зазначили у КМДА.

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