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У столичному метро жінка потрапила під потяг: рух на синій гілці частково обмежений

У столичному метро жінка потрапила під потяг: рух на синій гілці частково обмежений

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. У київському метрополітені частково обмежили рух на синій гілці. На станції "Палац "Україна" пасажирка потрапила під потяг. Про це повідомляє на своїй сторінці у Telegram КМДА, пише УНН.

Цитата

"Рух поїздів синьою лінією метро здійснюється від станції "Героїв Дніпра" до станції "Майдан Незалежності" та від станції "Либідська" до станції "Теремки", - йдеться у повідомленні.

Доповнення

Також за інформацією, зачинені на вхід та вихід такі станції як: "Площа Українських Героїв" (колишня "Площа Льва Толстого"), "Олімпійська" та "Палац "Україна".

У КМДА повідомили, що причиною часткового зупинення руху метро на синій гілці є потрапляння пасажирки під потяг на станції "Палац "Україна".

"На місце події викликали всі необхідні служби, зокрема й медиків. Проводиться необхідна робота", - зазначили у КМДА.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: КМДА: під час нічної тривоги у столиці в метро укривалося понад 9 тисяч киян, удень – 41 тисяча

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