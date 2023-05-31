У столичному метро жінка потрапила під потяг: рух на синій гілці частково обмежений
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. У київському метрополітені частково обмежили рух на синій гілці. На станції "Палац "Україна" пасажирка потрапила під потяг. Про це повідомляє на своїй сторінці у Telegram КМДА, пише УНН.
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"Рух поїздів синьою лінією метро здійснюється від станції "Героїв Дніпра" до станції "Майдан Незалежності" та від станції "Либідська" до станції "Теремки", - йдеться у повідомленні.
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Також за інформацією, зачинені на вхід та вихід такі станції як: "Площа Українських Героїв" (колишня "Площа Льва Толстого"), "Олімпійська" та "Палац "Україна".
У КМДА повідомили, що причиною часткового зупинення руху метро на синій гілці є потрапляння пасажирки під потяг на станції "Палац "Україна".
"На місце події викликали всі необхідні служби, зокрема й медиків. Проводиться необхідна робота", - зазначили у КМДА.
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