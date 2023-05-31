В столичном метро женщина попала под поезд: движение на синей ветке частично ограничено
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. В киевском метрополитене частично ограничили движение на синей ветке. На станции "Дворец "Украина" пассажирка попала под поезд. Об этом сообщает на своей странице в Telegram КГГА, пишет УНН.
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"Движение поездов по синей линии метро осуществляется от станции "Героев Днепра" до станции "Майдан Независимости" и от станции "Лыбедская" до станции "Теремки", - говорится в сообщении.
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Также по информации, закрыты на вход и выход такие станции как: "Площадь Украинских Героев" (бывшая "Площадь Льва Толстого"), "Олимпийская" и "Дворец "Украина".
В КГГА сообщили, что причиной частичной остановки движения метро на синей ветке является попадание пассажирки под поезд на станции "Дворец "Украина".
"На место происшествия вызвали все необходимые службы, в том числе и медиков. Проводится необходимая работа", - отметили в КГГА.
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