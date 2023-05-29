КМДА: під час нічної тривоги у столиці в метро укривалося понад 9 тисяч киян, удень – 41 тисяча
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Сьогодні, 29 травня, вночі на станціях метро у Києві укривалося від обстрілів понад 9 тисяч містян, удень – 41 тисяча. Про це повідомляє КМДА, пише УНН.
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"Уночі на станціях метро укривалося понад 9 тисяч містян, із яких 1120 – діти. Це найбільша кількість людей, яка перебувала вночі на станціях протягом поточного місяця", - йдеться у повідомленні.
Також у Київській міській адміністрації зазначили, що "під час денного обстрілу столиці у підземці перебувало понад 41 тисячі людей".
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До цього, у Київському метрополітені нагадали, що під час тривоги на станціях можна отримати стільці та питну воду.
Нагадаємо
29 травня Кличко повідомив про вибухи у Києві, у центральних районах. КМВА повідомила про падіння уламків в Оболонському та Подільському районах Києва. Також були вибухи у Деснянському районі столиці, працювала ППО.
Відомо про одного пораненого.
Під час недавньої повітряної атаки на столицю України усі цілі були знищені силами ППО. Влучань по об’єктах не допущено.