КГГА: во время ночной тревоги в столице в метро укрывалось более 9 тысяч киевлян, днем - 41 тысяча
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Сегодня, 29 мая, ночью на станциях метро в Киеве укрывалось от обстрелов более 9 тысяч горожан, днем – 41 тысяча. Об этом сообщает КГГА, пишет УНН.
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"Ночью на станциях метро укрывалось более 9 тысяч горожан, из которых 1120 – дети. Это наибольшее количество людей, которое находилось ночью на станциях в течение текущего месяца", - говорится в сообщении.
Также в Киевской городской администрации отметили, что "во время дневного обстрела столицы в подземке находилось более 41 тысячи человек".
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К этому, в Киевском метрополитене напомнили, что во время тревоги на станциях можно получить стулья и питьевую воду.
Напомним
29 мая Кличко сообщил о взрывах в Киеве, в центральных районах. КГВА сообщила о падении обломков в Оболонском и Подольском районах Киева. Также были взрывы в Деснянском районе столицы, работала ПВО.
Известно об одном раненом.
Во время недавней воздушной атаки на столицу Украины все цели были уничтожены силами ПВО. Попаданий по объектам не допущено.