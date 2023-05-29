КГГА: во время ночной тревоги в столице в метро укрывалось более 9 тысяч киевлян, днем - 41 тысяча

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"Ночью на станциях метро укрывалось более 9 тысяч горожан, из которых 1120 – дети. Это наибольшее количество людей, которое находилось ночью на станциях в течение текущего месяца", - говорится в сообщении.

Также в Киевской городской администрации отметили, что "во время дневного обстрела столицы в подземке находилось более 41 тысячи человек".

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К этому, в Киевском метрополитене напомнили, что во время тревоги на станциях можно получить стулья и питьевую воду.

Напомним

29 мая Кличко сообщил о взрывах в Киеве, в центральных районах. КГВА сообщила о падении обломков в Оболонском и Подольском районах Киева. Также были взрывы в Деснянском районе столицы, работала ПВО.

Известно об одном раненом.

Во время недавней воздушной атаки на столицу Украины все цели были уничтожены силами ПВО. Попаданий по объектам не допущено.