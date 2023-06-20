У київському метро не працюють термінали самообслуговування – у КМДА назвали причину
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. На станціях метро Києва через пошкодження зовнішніх комунікацій тимчасово не працюють комплекси самообслуговування. Про це повідомили у КМДА, пише УНН.
Зазначили, що фахівці вже працюють над оперативним відновленням роботи обладнання.
Нагадали, що, наразі, сплатити за проїзд можна:
– транспортною карткою;
– qr-кодом, згенерованим у застосунку «Київ Цифровий»;
– безконтактною банківською карткою;
– мобільним додатком ApplePay та Google Pay.
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