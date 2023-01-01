В Киевской области обнаружили обломки российской ракеты Х-55
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. В одном из районов Киевской области в воскресенье обнаружили обломки российской ракеты Х-55 после вражеского обстрела 31 декабря. Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов в Telegram, передает УНН.
Детали
Обломки российской ракеты обнаружили в одном из районов Киевщины после массированного ракетного удара врага. Части Х-55 нашли в поле неподалеку от населенного пункта.
Отмечается, что потерпевшие и разрушения отсутствуют.
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“Спасибо нашим Силам ПВО за отличную работу. Еще раз подчеркиваю необходимость заботиться о безопасности. Во время воздушной тревоги, проходите в укрытие”, — подчеркнул Небитов.
Добавим
В новогоднюю ночь полиция в Киевской области получила более 140 сообщений о пролете вражеских дронов, обломки "шахедов" обнаружили в трех районах области.