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В Киевской области обнаружили обломки российской ракеты Х-55

Киев • УНН

 • 647392 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. В одном из районов Киевской области в воскресенье обнаружили обломки российской ракеты Х-55 после вражеского обстрела 31 декабря. Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов в Telegram, передает УНН.

 

Детали

Обломки российской ракеты обнаружили в одном из районов Киевщины после массированного ракетного удара врага. Части Х-55 нашли в поле неподалеку от населенного пункта.

Отмечается, что потерпевшие и разрушения отсутствуют.

Цитата

“Спасибо нашим Силам ПВО за отличную работу. Еще раз подчеркиваю необходимость заботиться о безопасности. Во время воздушной тревоги, проходите в укрытие”, — подчеркнул Небитов.

Добавим 

В новогоднюю ночь полиция в Киевской области получила более 140 сообщений о пролете вражеских дронов, обломки "шахедов" обнаружили в трех районах области.

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