У Київській області знайшли уламки російської ракети Х-55

Деталі

Уламки російської ракети виявили в одному із районів Київщини після масованого ракетного удару ворога. Частини Х-55 знайшли в полі неподалік населеного пункту.

Зазначається, що потерпілі та руйнування відсутні.

Цитата

“Дякуємо нашим Силам ППО за відмінну роботу. Вкотре наголошую на необхідності дбати про безпеку. Під час повітряної тривоги, проходьте в укриття”, — наголосив Нєбитов.

Додамо

У новорічну ніч поліція у Київській області отримала понад 140 повідомлень про проліт ворожих дронів, уламки "шахедів" виявили у трьох районах області.