У Київській області знайшли уламки російської ракети Х-55
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. В одному з районів Київської області у неділю знайшли уламки російської ракети Х-55 після ворожого обстрілу 31 грудня. Про це повідомив очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов у Telegram, передає УНН.
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Уламки російської ракети виявили в одному із районів Київщини після масованого ракетного удару ворога. Частини Х-55 знайшли в полі неподалік населеного пункту.
Зазначається, що потерпілі та руйнування відсутні.
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“Дякуємо нашим Силам ППО за відмінну роботу. Вкотре наголошую на необхідності дбати про безпеку. Під час повітряної тривоги, проходьте в укриття”, — наголосив Нєбитов.
Додамо
У новорічну ніч поліція у Київській області отримала понад 140 повідомлень про проліт ворожих дронів, уламки "шахедів" виявили у трьох районах області.