В Киевской области сын вечером нашел убитым дома отца - полиция

“Вечером вернувшись домой сын нашел тело 58-летнего отца с тяжелыми травмами головы. Из дома также исчезли 40 тысяч гривен, мобильный телефон жертвы и навигатор”, — сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Киевской области.

Правоохранители города Сквира и района активизировали все силы для поисков злоумышленника. По установленной информации сын погибшего находился на момент преступления, по своим делам в городе Белая Церковь.

Напоминаем, на Закарпатье мужчина во время ссоры убил сожительницу и подорвал газом дом. Об этом сообщал УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Закарпатской области. По данным полиции, происшествие случилось в селе Рокосово Хустского района в Закарпатской области. Работники ГСЧС во время тушения пожара в частном доме обнаружили тело женщины, о чем уведомили полицию.