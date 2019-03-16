У Київській області син ввечері знайшов вбитим вдома батька - поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Ввечері минулої доби у селі Пищики Сквирського району Київської області син, після повернення додому знайшов вбитим батька. Про це УНН повідомили у відділ комунікації ГУНП в Київській області.
“Ввечері повернувшись додому син знайшов тіло 58-річного батька з тяжкими травмами голови. З будинку також зникли 40 тисяч гривень, мобільний телефон жертви та навігатор”, — повідомили у відділ комунікації ГУНП в Київській області.
Наразі правоохоронці міста Сквира та району активізували усі сили для пошуків зловмисника. За встановленою інформацією син загиблого перебував, на момент злочину, у власних справах в місті Біла Церква.
Нагадуємо, на Закарпатті чоловік під час сварки вбив співмешканку та підірвав газом будинок. Про це повідомляв УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Закарпатської області. За даними поліції, подія трапилася у селі Рокосово Хустського району у Закарпатській області. Працівники ДСНС під час гасіння пожежі у приватному будинку виявили тіло жінки, про що повідомили поліцію.