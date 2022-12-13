В Киевской области из зоомагазина похитили генератор

Цитата

“На днях до Фастовского управления полиции Киевщины поступило сообщение от находящегося в Боярке администратора зооветцентра о краже генератора. Благодаря камерам видеонаблюдения, правоохранители установили и задержали злоумышленника. Им оказался 23-летний местный житель, уже имевший проблемы с Законом”, — говорится в сообщении.

По факту кражи, совершенной в условиях военного положения, [ч. 4 ст. 185 УКУ] следователи начали досудебное расследование. Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы.

“Уважаемые граждане, предостерегаем вас, что в связи с отключением электроэнергии кражи генераторов стали распространенным видом преступлений. Поэтому полиция Киевщины в очередной раз призывает: будьте осторожны и берегите свое имущество!”, — говорится в сообщении.

Напомним

В Киевской области из-за неправильной эксплуатации генератора 18-летняя девушка отравилась угарным газом.