У Київській області через неправильну експлуатацію генератора отруїлася 18-річна дівчина

Цитата

"Генератори - небезпечні. Щоб не сталося біди - суворо дотримуйтеся елементарних правил безпеки під час використання. Сьогодні (6 грудня - ред.) вночі у селі Білогородка Київської області, через неправильну експлуатацію бензинового генератора, 18-річна дівчина отруїлася чадним газом", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники передали потерпілу медикам. Наразі вона перебуває у Боярській центральній районній лікарні.

Доповнення

ДСНС нагадує про основні правила використання генераторів:

• Генератор можна використовувати тільки на відкритому повітрі! Не можна встановлювати у будівлі, тому що під час роботи він виділяє чадний газ, що може призвести до отруєння та летальних випадків.

• Встановлюйте генератор так, щоб відстань до найближчої поверхні (стіни, вікна тощо) була не менше 6 метрів! Це важливо, бо під час роботи він сильно нагрівається й предмети поблизу можуть спалахнути.

• Заправляйте генератор тільки на відкритому повітрі й тримайте паливо якомога далі (через ризик пожежі).

Нагадаємо

У Київській області декілька родин отруїлись чадним газом, одна - через генератор. Відомо, що серед постраждалих - діти, також є загиблий.