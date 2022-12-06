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У Київській області через неправильну експлуатацію генератора отруїлася 18-річна дівчина

У Київській області через неправильну експлуатацію генератора отруїлася 18-річна дівчина

Київ • УНН

 • 1180235 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. У Київській області через неправильну експлуатацію генератора 18-річна дівчина отруїлася чадним газом. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.

Цитата

"Генератори - небезпечні. Щоб не сталося біди - суворо дотримуйтеся елементарних правил безпеки під час використання. Сьогодні (6 грудня - ред.) вночі у селі Білогородка Київської області, через неправильну експлуатацію бензинового генератора, 18-річна дівчина отруїлася чадним газом", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники передали потерпілу медикам. Наразі вона перебуває у Боярській центральній районній лікарні.

Доповнення

ДСНС нагадує про основні правила використання генераторів:

• Генератор можна використовувати тільки на відкритому повітрі! Не можна встановлювати у будівлі, тому що під час роботи він виділяє чадний газ, що може призвести до отруєння та летальних випадків.

• Встановлюйте генератор так, щоб відстань до найближчої поверхні (стіни, вікна тощо) була не менше 6 метрів! Це важливо, бо під час роботи він сильно нагрівається й предмети поблизу можуть спалахнути.

• Заправляйте генератор тільки на відкритому повітрі й тримайте паливо якомога далі (через ризик пожежі).

Нагадаємо 

У Київській області декілька родин отруїлись чадним газом, одна - через генератор. Відомо, що серед постраждалих - діти, також є загиблий.

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