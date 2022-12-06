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В Киевской области из-за неправильной эксплуатации генератора отравилась 18-летняя девушка

В Киевской области из-за неправильной эксплуатации генератора отравилась 18-летняя девушка

Киев • УНН

 • 1180234 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. В Киевской области из-за неправильной эксплуатации генератора 18-летняя девушка отравилась угарным газом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Цитата

"Генераторы - опасны. Чтобы не произошло беды - строго соблюдайте элементарные правила безопасности во время использования. Сегодня (6 декабря - ред.) ночью в селе Белогородка Киевской области, из-за неправильной эксплуатации бензинового генератора, 18-летняя девушка отравилась угарным газом", – говорится в сообщении.

Спасатели передали потерпевшую медикам. В настоящее время она находится в Боярской центральной районной больнице.

Дополнение

ГСЧС напоминает об основных правилах использования генераторов:

• Генератор можно использовать только на открытом воздухе! Нельзя устанавливать в здании, потому что во время работы он выделяет угарный газ, что может привести к отравлению и летальным исходам.

• Устанавливайте генератор так, чтобы расстояние до ближайшей поверхности (стены, окна и т.п.) было не менее 6 метров! Это важно, потому что при работе он сильно нагревается и предметы поблизости могут вспыхнуть.

• Заправляйте генератор только на открытом воздухе и держите топливо как можно дальше (из-за риска пожара).

Напомним 

В Киевской области несколько семей отравились угарным газом, одна – через генератор. Известно, что среди пострадавших - дети, также погибший.

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