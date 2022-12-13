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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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У Київській області із зоомагазина викрали генератор

У Київській області із зоомагазина викрали генератор

Київ • УНН

 • 1024607 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Правоохоронці повернули в зоомагазин викрадений генератор, за фактом було відкрито кримінальне провадження. Про це повідомила пресслужба поліції Київської області, передає УНН.

 

Цитата

“Днями до Фастівського управління поліції Київщини надійшло повідомлення від адміністратора зооветцентру, який знаходиться в Боярці, про крадіжку генератора. Завдяки камерам відеоспостереження, правоохоронці встановили та затримали зловмисника. Ним виявився 23- річний місцевий житель, який вже мав проблеми із Законом”, — йдеться в повідомленні.

За фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану, [ч. 4 ст. 185 ККУ] слідчі розпочали досудове розслідування. Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі.

“Шановні громадяни, застерігаємо вас, що у зв’язку з відключенням електроенергії крадіжки генераторів стали розповсюдженим видом злочинів. Тому поліція Київщини вкотре закликає: будьте обачними та обережними, бережіть своє майно!”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо 

У Київській області через неправильну експлуатацію генератора 18-річна дівчина отруїлася чадним газом.

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