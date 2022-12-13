У Київській області із зоомагазина викрали генератор
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Правоохоронці повернули в зоомагазин викрадений генератор, за фактом було відкрито кримінальне провадження. Про це повідомила пресслужба поліції Київської області, передає УНН.
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“Днями до Фастівського управління поліції Київщини надійшло повідомлення від адміністратора зооветцентру, який знаходиться в Боярці, про крадіжку генератора. Завдяки камерам відеоспостереження, правоохоронці встановили та затримали зловмисника. Ним виявився 23- річний місцевий житель, який вже мав проблеми із Законом”, — йдеться в повідомленні.
За фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану, [ч. 4 ст. 185 ККУ] слідчі розпочали досудове розслідування. Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі.
“Шановні громадяни, застерігаємо вас, що у зв’язку з відключенням електроенергії крадіжки генераторів стали розповсюдженим видом злочинів. Тому поліція Київщини вкотре закликає: будьте обачними та обережними, бережіть своє майно!”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
У Київській області через неправильну експлуатацію генератора 18-річна дівчина отруїлася чадним газом.