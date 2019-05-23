В Киевской области бездомный сгорел на кровати
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. В Сквирском районе Киевской области произошел пожар, в результате которого погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает УНН.
Так, 22 мая в 20:48 в оперативно-диспетчерскую службу спасателей поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в г. Сквира на ул. Белякова.
По прибытию на место было установлено, что горела кровать в жилой комнате. На месте происшествия обнаружили тело погибшего мужского пола, бездомного 1985 г.р.
Пожар был локализован в 21:08 и в 21:16 полностью ликвидирован. В результате пожара было частично уничтожено матрас и постельные принадлежности.
Причина возгорания устанавливается.
Напомним, женщина подожгла дом, в котором находился ее младенец.