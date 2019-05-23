У Київській області безхатченко згорів на ліжку
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. У Сквирському районі Київщини сталась пожежа, внаслідок якої загинув чоловік. Про це повідомляє прес-служба ДСНС, передає УНН.
Так, 22 травня о 20:48 до оперативно-диспетчерського служби рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в приватному житловому будинку у м. Сквира на вул. Білякова.
По прибуттю на місце було встановлено, що горіло ліжко в житловій кімнаті. На місці події виявили тіло загиблого чоловічої статі, безхатченка 1985 р.н.
Пожежу було локалізовано о 21:08 та о 21:16 повністю ліквідовано. Внаслідок пожежі було частково знищено матрац та постіль.
Причина загорання встановлюється.
Нагадаємо, жінка підпалила будинок, у якому знаходилося її немовля.