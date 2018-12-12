В Киевской области активно продают алкоголь несовершеннолетним
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. С начала года в Киевской области зафиксировано 114 случаев продажи алкогольных напитков и табачных изделий лицам, не достигшим 18-летнего возраста. Об этом на своей странице в Facebook сообщило Управление превентивной деятельности ГУ Нацполиции в Киевской области, передает УНН.
"По этим фактам составлены протоколы по ч. 2 ст. 156 Кодекса Украины об административных правонарушениях. В отношении владельцев торговых точек информация направлена в Государственную фискальную службу, где кроме штрафных санкций, будет рассматриваться вопрос о лишении лицензии на право розничной торговли подакцизными товарами", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что с начала года за продажу алкоголя и сигарет детям лицензий лишились 39 предпринимателей.
Напомним, депутаты инициировали усиление ответственности за продажу алкоголя и табачных изделий несовершеннолетним. Соответствующий законопроект (№9065) был инициирован группой народных депутатов во главе с Андреем Павелко.
Законопроект, среди прочего, предусматривает 100-кратное повышение штрафов, введение уголовной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в пьянство, а также "предлагает" запретить торговлю алкоголем и табаком вблизи школьных дворов.