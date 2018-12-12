У Київській області активно продають алкоголь неповнолітнім
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. З початку року в Київській області зафіксовано 114 випадків продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів особам, які не досягли 18-річного віку. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомило Управління превентивної діяльності ГУ Нацполіції в Київській області, передає УНН.
"За цими фактами складено протоколи за ч. 2 ст. 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Щодо власників торгових точок інформація направлена до Державної фіскальної служби, де крім штрафних санкцій, буде розглядатися питання про позбавлення ліцензії на право роздрібної торгівлі підакцизними товарами", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що з початку року за продаж алкоголю і сигарет дітям ліцензій позбулися 39 підприємців.
Нагадаємо, депутати ініціювали посилення відповідальності за продаж алкоголю та тютюнових виробів неповнолітнім. Відповідний законопроект (№9065) був ініційований групою народних депутатів на чолі з Андрієм Павелком.
Законопроект, серед іншого, передбачає 100-кратне підвищення штрафів, введення кримінальної відповідальності за втягнення неповнолітніх у пияцтво, а також "пропонує" заборонити торгівлю алкоголем і тютюном поблизу шкільних дворів.