В Киевском городском совете поддержали идею внедрения фандоматов для сбора тары

По убеждению Г.Сандаловой, фандоматы для сбора тары помогут снизить нагрузку на переполненные свалки.

“На мой взгляд, данная система является абсолютно европейским опытом. Более того, этот вопрос актуален. Это нормальная система, когда ты покупаешь продукт в таре, а потом можешь вернуть себе определенные средства. Это логический процесс. В Европе это давно используют. Я помню, что еще когда я в детстве была в Германии — там уже работала система сбора бутылок. Поэтому, я поддерживаю внедрение этой идеи в Украине. Ведь наибольшее количество мусора на сегодня образуется именно от использованных напитков — это стекло, бумага и пластик. Это поможет разгрузить свалки, а следовательно, это действительно крутая идея и я ее поддерживаю”, — отметила она.

В то же время, Г.Сандалова отметила, что важным является процесс организации переработки собранной тары.

“Главное, чтобы в дальнейшем была организована логистика переработки такой тары, чтобы была дальнейшая судьба у этого мусора. Ведь здесь еще вопрос о том, имеем ли мы ресурс и мощности организовать вывоз, переработку тары. Это важно. Ведь сегодня легче организовать сбор тары, а вот дальнейший процесс — это уже сложнее”, — подчеркнула она.

Напомним, в Украине вскоре может появиться новая система сбора тары из фандоматов.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам аграрной политики и земельных отношений рекомендовал парламенту принять в первом чтении законопроект о введении депозитной системы для производителей и импортеров напитков, который предусматривает внедрение системы сбора тары из фандоматов.

Согласно пояснительной записке законопроекта № 5614 “О системе сбора и утилизации тары”, внедрение депозитной системы предполагает, что производители и импортеры должны будут участвовать в депозитной системе тары путем обозначения их депозитным этикетками. Такие депозитные этикетки будут свидетельствовать о том, что потребитель может вернуть именно эту тару к точкам сбора использованной тары и сразу же получить возмещение за каждую единицу.

Авторы законопроекта отмечают, что внедрение такой системы поможет урегулировать критическую в Украине ситуацию с мусором, в частности остановить интенсивное накопление отходов на свалках.