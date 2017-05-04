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У Київській міській раді підтримали ідею впровадження фандоматів для збору тари

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. Питання впровадження в Україні нової системи збору пляшок є на часі. Про це повідомила заступник голови постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики Ганна Сандалова в коментарі УНН.

У Київській міській раді підтримали ідею впровадження фандоматів для збору тари

На переконання Г.Сандалової, фандомати для збору тари допоможуть знизити навантаження на переповнені сміттєзвалища.

“На мій погляд, дана система є абсолютно європейським досвідом. Більше того, це питання на часі. Це нормальна система, коли ти купуєш продукт у тарі, а потім маєш можливість повернути собі певні кошти. Це логічний процес. В Європі це давно використовують. Я пам’ятаю, що ще коли я в дитинстві була у Німеччині — там вже працювала система збору пляшок. Тому, я підтримую ідею її впровадження в Україні. Адже найбільша кількість сміття на сьогодні утворюється саме від використаних напоїв — це скло, папір і пластик. Це допоможе розвантажити смітники, а, відтак це дійсно крута ідея і я її підтримую”, — відзначила вона.

Водночас, Г.Сандалова наголосила на тому, що надважливим є процес організації переробки зібраної тари.

“Головне, аби у подальшому була організована логістика переробки такої тари, аби була подальша доля у цього сміття. Адже, тут іще питання у тому, чи маємо ми ресурс і потужності організувати вивезення, переробку тари. Це важливо. Адже на сьогодні легше організувати збір тари, а от подальший процес — це вже складніше”, — наголосила вона.

Нагадаємо, В Україні незабаром може з’явитися нова система збору тари через фандомати.

Комітет Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин рекомендував парламенту прийняти в першому читанні законопроект про введення депозитної системи для виробників і імпортерів напоїв, який передбачає впровадження системи збору тари через фандомати.

Згідно з пояснювальною запискою законопроекту № 5614 “Про систему збору та утилізації тари”, впровадження депозитної системи передбачає, що виробники і імпортери повинні будуть брати участь у депозитній системі тари шляхом позначення їх депозитними етикетками. Такі депозитні етикетки будуть свідчити про те, що споживач може повернути саме цю тару до точок збору використаної тари і відразу ж отримати відшкодування за кожну одиницю.

Автори законопроекту зазначають, що впровадження такої системи допоможе врегулювати критичну в Україні ситуацію зі сміттям, зокрема зупинити інтенсивне накопичення відходів на звалищах.

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