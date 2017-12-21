В Киевсовете заявили, что не планируют строить мусоросжигательный завод на Троещине
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Киевский городской совет не собирается строить мусоросжигательный завод в Деснянском районе Киева. Об этом заявил председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития Андрей Странников, сообщает корреспондент УНН.
"Мусоросжигательного завода, на сколько мне известно, не планировалось строить в Деснянском районе, а это планировалось делать в другом районе. Невозможно что-то построить, обойдя жителей, особенно в последнее время. Мусоросжигательный завод на Троещине - это миф", - рассказал А.Странников.
Чиновник добавил, что на сегодняшний день только разрабатывается проектная документация относительно возможного строительства мусороперерабатывающего завода.
"По поводу мусороперерабатывающего завода - такие планы действительно есть. Но речь идёт не о строительстве, а о проекте такого завода", - резюмировал А.Странников.
Напомним, ранее городские власти неоднократно поднимали вопрос о строительстве мусороперерабатывающего завода в Деснянском районе Киева.
Как сообщал УНН, Киевсовет проголосовал за обустройство в Киеве более 20 новых зеленых зон.