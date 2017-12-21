У Київраді заявили, що не планують будувати сміттєспалювальний завод на Троєщині
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Київська міська рада не збирається будувати сміттєспалювальний завод в Деснянському районі Києва. Про це заявив голова постійної комісії Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Андрій Странніков, повідомляє кореспондент УНН.
"Сміттєспалювального заводу, на скільки мені відомо, не планувалося будувати в Деснянському районі, а це планувалося робити в іншому районі. Неможливо щось побудувати, обійшовши мешканців, особливо останнім часом. Сміттєспалювальний завод на Троєщині – це міф", - розповів А.Странніков.
Чиновник додав, що на сьогоднішній день тільки розробляється проектна документація щодо можливого будування сміттєпереробного заводу.
"З приводу сміттєпереробного заводу – такі плани дійсно є. Але мова іде не про будівництво, а про проект такого заводу", - резюмував А.Странніков.
Нагадаємо, раніше міська влада неодноразово піднімала питання про будівництво сміттєпереробного заводу у Деснянському районі Києва.
Як повідомляв УНН, Київрада проголосувала за облаштування в Києві більше 20 нових зелених зон.