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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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В Киевсовете согласовывают создание "Централизованной закупочной организации"

В Киевсовете согласовывают создание "Централизованной закупочной организации"

Киев  •  УНН

 • 13739 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. В постоянных комиссиях Киевсовета проходит процедуру согласования проект решения о создании "Централизованной закупочной организации". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Проект решения о создании "Централизованной закупочной организации" проходит процедуру согласования в постоянных комиссиях Киевсовета", - сказала директор Департамента экономики и инвестиций Наталья Мельник.

Сообщается, что проект решения о создании "Центральной закупочной организации" был зарегистрирован по представлению Киевского городского главы Виталия Кличко 18 июля 2019 года.

"Централизованная закупочная организация - это юридическое лицо-заказчик, которое будет соответствии с законом "О публичных закупках" организовывать и проводить процедуры закупок и закупки, также и по рамочным соглашениям, в интересах органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, которые в соответствии с законом являются заказчиками, распорядителями, получателями средств бюджета города Киева без цели получения прибыли", - отметила Наталья Мельник.

Указано, что ЦЗО может заключать в интересах заказчиков рамочные соглашения, экономит время и административные ресурсы, закупая товары и услуги на срок до 4 лет, при этом сделки заключаются только один раз.

"Преимущества создания ЦЗО очевидны. Во-первых, это позволит экономить средства за счет снижения операционных расходов и экономии от масштаба, повысить эффективность использования ресурсов, стандартизировать закупки и усовершенствовать профессиональный уровень их проведения", - добавила Наталья Мельник.

Напомним, в КГГА сообщили, сколько закупили дезинфицирующих средств для своих работников.

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