У Київраді погоджують створення "Централізованої закупівельної організації"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. У постійних комісіях Київради проходить процедуру погодження проект рішення про створення "Централізованої закупівельної організації". Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу КМДА.
"Проект рішення про створення "Централізованої закупівельної організації" проходить процедуру погодження у постійних комісіях Київради", - сказала директорка Департаменту економіки та інвестицій Наталія Мельник.
Повідомляється, що проект рішення про створення "Центральної закупівельної організації" був зареєстрований за поданням Київського міського голови Віталія Кличка 18 липня 2019 року.
"Централізована закупівельна організація – це юридична особа-замовник, яка буде відповідно до закону "Про публічні закупівлі" організовувати і проводити процедури закупівель та закупівлі, також і за рамковими угодами, в інтересах органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які відповідно до закону є замовниками, розпорядниками, одержувачами коштів бюджету міста Києва, без мети отримання прибутку", – зазначила Наталія Мельник.
Вказано, що ЦЗО може укладати в інтересах замовників рамкові угоди, що економить час та адміністративні ресурси, закуповуючи товари та послуги на строк до 4 років, при цьому угоди укладаються лише один раз.
"Переваги створення ЦЗО є очевидними. По-перше, це дозволить економити кошти за рахунок зниження операційних витрат та економії від масштабу, підвищити ефективність використання ресурсів, стандартизувати закупівлі та вдосконалити професійний рівень їх проведення", – додала Наталія Мельник.
Нагадаємо, у КМДА повідомили, скільки закупили дезінфікуючих засобів для своїх працівників.