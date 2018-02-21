"Наша компания сделала все возможное, чтобы каждый желающий мог найти оптимальный для себя вариант покупки жилья. Предлагаем покупателям скидки до 20% при полной оплате, беспроцентную рассрочку до ввода дома в эксплуатацию, возможность оформить сумму, которой не хватает, в ипотеку по программам, которые предлагают банки, которые сотрудничают с компанией ", - рассказал Кушнир.

Президент компании подчеркнул, что эти инструменты применяются, так как именно они дают наиболее широкие возможности приобретения недвижимости.

"Предоставляя покупателю скидку при внесении всей суммы за выбранную недвижимость одномоментно (а она может доходить до 20-25%), Компания, таким образом, дает возможность покупателю сэкономить деньги, например, на ремонт. И если проследить динамику роста цен на кв.м. с этапа "котлована" до ввода в эксплуатацию, то, как раз она вырастет на эти 20-25 процентов ", - пояснил Кушнир.

Он также пояснил условия предоставления рассрочки.

"И в этом случае застройщик идет навстречу своему покупателю, давая возможность заплатить первый взнос, а остаток суммы распределяет до конца строительства. Это выгодно людям, у которых есть определенные сбережения на первоначальный платеж, и стабильный доход, чтобы выплатить квартиру за несколько месяцев. Важно заметить, что в таком случае скидка меньше в половину, а остаток суммы не фиксируется, и если вырастет стоимость кв. м, то, соответственно, возрастет сумма общей задолженности ", - рассказал президент" Киевгорстроя ".

Третий инструмент, который может привлечь инвестор - ипотека. По словам Кушнира, оформляя кредит в банке на недостающую сумму, покупатель имеет возможность получить максимальную скидку от застройщика, сэкономленная сумма часто превышает расходы на проценты.

"Важно заметить, что пользоваться ипотечными кредитами имеет смысл действительно только в том случае, если покупателю не хватает части денег для 100% оплаты. Банки предоставляют льготный период пользования кредитом до 2 лет, когда ставка не превышает 7,5%. Можно взять и на более длительный срок, но уже под большие проценты ", - пояснил он.

По словам президента холдинга, среди покупателей квартир в "Киевгорстрое" в равной степени востребованы все инструменты лояльности, каждый выбирает удобный именно для себя, хотя можно отметить некоторое преобладание покупок недвижимости за полную сумму.

Максимальная скидка, которую предоставляет «Киевгорстрой» своим покупателям - 25%, если говорить о жилье, и до 40% на паркинги. Минимальная - 2% для уже сданных объектов. В среднем стоимость квадратного метра в строительстве растет на четверть, поэтому такая скидка не вводит компанию в убыток, но при этом позволяет покупателю экономить.

Он отметил, что сейчас на рынке снова активизируется сотрудничество застройщиков с банками. На данный момент, "Киевгорстрой" сотрудничает с тремя банками, это "Кристалбанк", "Укргазбанк" и банк "Глобус". Доля продаж квартир через банковские кредиты составляет до 15%.

"Можно говорить, что в последнее время интерес к банковским кредитам растет, и обусловлено это введением льготного периода самыми финансовыми учреждениями. Например, в банке "Глобус" льготный период составляет 1 год, в течение которого ставка по займу 6,5%. По условиям "Укргазбанка" льготный период - 15 месяцев, процентная ставка 7%. "Кристалбанк" привлекает, предоставляя льготный процент на первый год 5%, на два последующих - 7%.

Но для полномасштабного возрождения ипотеки нужны грамотные финансовые механизмы в самом банковском секторе и государственные программы ", - считает Кушнир.

Он пояснил, что с момента падения банковской системы доверие людей к кредитам возвращается трудно, плюс непомерно высокие проценты.

"Да и сами банкиры говорят о том, что процент возврата по ипотеке не высок, поэтому сегодня сложно предугадать перспективы возрождения ипотеки. Запрос в обществе на такие программы очень высокий, но вот насколько это государство себе позволить именно сейчас поддержку таких программ - вопрос. Застройщик строит, чтобы у него купили построено, платит за это сам человек или частично человек, а частично государство - разницы нет, застройщику важна полная сумма, потому что дальше он вкладывает эти средства в такие объекты ", - пояснил Кушнир.

По мнению главы "Киевгорстроя", ориентируясь на количество людей, которые находятся на квартирной очереди, можно сказать, что в столице очень помогла бы программа 70 на 30, которая достаточно успешно работала раньше. Не меньшим спросом пользовалась и ипотека под 3%, ведь 3% на 10 лет и 5% в первый год, а потом сразу 24% - это значительная разница.

"Если есть средства на ипотеку - прекрасно, а если вдруг их нет, то может повториться старая история с молодежными кредитами, когда в государстве стало возможности компенсировать банковскую ставку, люди оказались один на один с достаточно большими процентами и многие потеряли возможность выкупить квартиру , а программа - доверие людей. После стольких лет только вот-вот молодежные кредиты стали пользоваться повышенным спросом у покупателей. То же можно сказать и о квартирах, которые ГИУ обещает продавать в лизинг. Пока эта программа не работает, о ней только разговоры, что возникают не чаще чем один раз в год. Жилой фонд у застройщиков есть, купить квартиру сегодня для ГИУ не сложно, финансирование программы предусмотрено, но сам механизм погашения облигаций несколько запутанный, что люди опасаются пользоваться такой программой ", - пояснил Кушнир.

По его мнению, из всего можно сделать следующий вывод: запрос на ипотеку есть, он - высокий, нужны грамотные программы, жесткие механизмы взаимодействия между застройщиком - покупателем - и государством. Если каждая из сторон будет в полной мере выполнять свои обязательства по ипотеке, то с помощью такой программы можно существенно улучшить жилищный вопрос значительной части населения.

"И важный момент, если застройщик принимает участие в ипотечных программах, то такая компания должна иметь определенные льготы на получение земли и строительство коммуникаций. Пока этот вопрос, как и вопрос долевого участия, должным образом не решен ", - резюмировал президент" Киевгорстроя ".