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У “Київміськбуді” розповіли про програми лояльності для інвесторів

У “Київміськбуді” розповіли про програми лояльності для інвесторів

Київ • УНН

 • 6334 перегляди

КИЇВ. 21 лютого. УНН. Холдингова компанія “Київміськбуд” має цілу низку інструментів, якими може скористатися інвестор під час придбання житла. Про ці інструменти розповів президент холдингу Ігор Кушнір, пише УНН.

“Наша компанія зробила все можливе, щоб кожен бажаючий міг знайти оптимальний для себе варіант покупки житла. Пропонуємо покупцям знижки до 20% при повній оплаті, безпроцентну розстрочку до введення будинку в експлуатацію, можливість оформити суму, якої не вистачає, в іпотеку за програмами, які пропонують банки, які співпрацюють з Компанією”, — розповів Кушнір.

Президент компанії наголосив, що ці інструменти застосовуються, тому що саме вони дають найбільш широкі можливості придбання нерухомості.

“Надаючи покупцеві знижку при внесенні всієї суми за обрану нерухомість одномоментно (а вона може доходити до 20-25%), Компанія, таким чином, дає можливість покупцеві заощадити гроші, наприклад, на ремонт. І якщо простежити динаміку зростання цін на кв.м. з етапу „котловану“ до введення в експлуатацію, то, як раз вона виросте на ці 20-25 відсотків”, — пояснив Кушнір.

Він також пояснив умови надання розстрочки.

“І в цьому випадку забудовник йде назустріч своєму покупцеві, даючи можливість заплатити перший внесок, а залишок суми розподіляє до кінця будівництва. Це вигідно людям, у яких є певні заощадження на початковий платіж, і стабільний дохід, щоб виплатити квартиру за кілька місяців. Важливо зауважити, що в такому випадку знижка менше в половину, а залишок суми не фіксується, і якщо виросте вартість кв. м, то, відповідно, зросте сума загальної заборгованості”, — розповів президент “Київміськбуду”.
Третій інструмент, який може залучити інвестор — іпотека. За словами Кушніра, оформляючи кредит в банку на суму, якої бракує, покупець має можливість отримати максимальну знижку від забудовника, зекономлена сума часто перевищує витрати на відсотки.

“Важливо зауважити, що користуватися іпотечними кредитами має сенс дійсно тільки в тому випадку, якщо покупцеві не вистачає частини грошей для 100% оплати. Банки надають пільговий період користування кредитом до 2 років, коли ставка не перевищує 7,5%. Можна взяти і на більш тривалий термін, але вже під більші відсотки”, — пояснив він.

За словами президента холдингу, серед покупців квартир в “Київміськбуді” в рівній мірі затребувані всі інструменти лояльності, кожен вибирає зручний саме для себе, хоча можна відзначити деяке превалювання покупок нерухомості за повну суму.
Максимальна знижка, яку надає “Київміськбуд” своїм покупцям — 25%, якщо говорити про житло, і до 40% на паркінги. Мінімальна — 2% для вже зданих об’єктів. В середньому, вартість квадратного метра за час будівництва зростає на чверть, тому така знижка не вводить компанію в збиток, але при цьому дозволяє покупцеві економити.

Він наголосив, що зараз на ринку знову активізується співпраця забудовників із банками. На даний момент, “Київміськбуд” співпрацює з трьома банками, це “Крісталбанк”, “Укргазбанк” і банк “Глобус”. Частка продажів квартир через банківські кредити становить до 15%.

“Можна говорити, що останнім часом цікавість до банківських кредитів зростає, і обумовлено це введенням пільгового періоду самими фінансовими установами. Наприклад, у банку „Глобус“ пільговий період становить 1 рік, протягом якого ставка по позиці 6,5%. За умовами „Укргазбанку“ пільговий період — 15 місяців, процентна ставка 7%. „Крісталбанк“ приваблює, надаючи пільговий відсоток на перший рік 5%, на два наступних — 7%.
Але для повномасштабного відродження іпотеки потрібні грамотні фінансові механізми в самому банківському секторі і державні програми”, — вважає Кушнір.
Він пояснив, що з моменту падіння банківської системи довіра людей до кредитів повертається важко, плюс непомірно високі відсотки.
“Та й самі банкіри говорять про те, що відсоток повернення по іпотеці не високий, тому сьогодні складно передбачити перспективи відродження іпотеки. Запит в суспільстві на такі програми дуже високий, але ось наскільки може держава собі дозволити саме зараз підтримку таких програм — питання. Забудовник будує, щоб у нього купили побудоване, платить за це сама людина або частково людина, а частково держава — різниці немає, забудовнику важлива повна сума, тому що далі він вкладає ці кошти в такі об’єкти”, — пояснив Кушнір.

На думку глави “Київміськбуду”, орієнтуючись на кількість людей, які перебувають на квартирній черзі, можна сказати, що в столиці дуже допомогла б програма 70 на 30, яка досить успішно працювала раніше. Не меншим попитом користувалася і іпотека під 3%, адже 3% на 10 років і 5% на перший рік, а потім відразу 24% — це значна різниця.

“Якщо є кошти на іпотеку — прекрасно, а якщо раптом їх немає, то може повторитися стара історія з молодіжними кредитами, коли у держави не стало можливості компенсувати банківську ставку, люди опинилися сам на сам із досить великими відсотками і багато хто втратив можливість викупити квартиру, а програма — довіру людей. Після стількох років тільки ось-ось молодіжні кредити стали користуватися підвищеним попитом у покупців. Те саме можна сказати і про квартирах, які ДІУ обіцяє продавати в лізинг. Поки ця програма не працює, про неї тільки розмови, що виникають не частіше ніж один раз на рік. Житловий фонд у забудовників є, купити квартиру сьогодні для ДІУ не складно, фінансування програми передбачено, але сам механізм погашення облігацій наскільки заплутаний, що люди побоюються користуватися такою програмою”, — пояснив Кушнір.

На його думку, з усього можна зробити такий висновок: запит на іпотеку є, він — високий, потрібні грамотні програми, жорсткі механізми взаємодії між забудовником — покупцем — і державою. Якщо кожна зі сторін буде в повній мірі виконувати свої зобов’язання по іпотеці, то за допомогою такої програми можна істотно поліпшити житлове питання значної частини населення.

“І важливий момент, якщо забудовник бере участь в іпотечних програмах, то така компанія повинна мати певні пільги на отримання землі і будівництво комунікацій. Поки це питання, як і питання пайової участі, належним чином не вирішено”, — резюмував президент “Київміськбуду”.

 

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