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В "Киевгорстрое" рассказали о преимуществах нового ЖК на Каховской для молодых семей

Киев • УНН

 • 9790 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Жилой комплекс по ул. Каховской прекрасно подойдет для молодых семей, ведь здесь будет свой детский сад, а также детские и спортивные площадки. Об этих и других преимуществах ЖК корреспонденту УНН рассказала директор департамента реализации недвижимости "Киевгорстроя" Елена Басанько.

"Этот комплекс этажностью 26 этажей, в нем будут представлены одно, двух, трехкомнатные и двухуровневые квартиры на верхних этажах", - сообщила Е.Басанько.

По ее словам, несмотря на то, что комплекс не планируется как закрытый, территория фактически будет такой, ведь общий двор будет окружен домами с трех сторон.

"Детские площадки будут расположены в середине. Кроме того, что не мало важно для молодых семей, в данном комплексе предусмотрен детский сад. Это явное преимущество для молодых семей. Кроме того, в комплексе будет хорошо развита инфраструктура. На первых этажах всех зданий предусмотрены нежилые помещения, в которых разместятся отделения банков, школы детского развития, курсы английского и так далее. То есть жители будут иметь много преимуществ, не выходя за пределы комплекса", - рассказала Е.Басанько.

Она отметила, что будущий комплекс строят в районе с хорошо развитой транспортной развязкой - на собственном авто в центр столицы можно добраться за 20 минут, а станция метро "Левобережная" расположена чуть более чем в километре.

"Несмотря на то, что этот район бизнесактивный, здесь очень много зеленых зон. И Русановский канал, и Днепровская набережная, и гидропарк", - сказала директор департамента реализации компании "Киевгорстрой" Елена Басанько.

В целом планируется, что комплекс будет состоять из четырех односекционных домов и одного дома на 8 секций.

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