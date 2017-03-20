У “Київміськбуді” розповіли про переваги нового ЖК на Каховській для молодих сімей

“Цей комплекс етажністю 26 поверхів, в ньому будуть представлені, як одно, дво-, трикімнатні і двохрівневі квартири на верхніх поверхах”, — повідомила О.Басанько.

За її словами, не дивлячись на те, що комплекс не планується як закритий, територія фактично буде такою, адже загальний двір буде оточений будинками з трьох боків.

“Дитячі майданчики будуть розташовані в середині. Окрім того, що не мало важливо для молодих сімей, в даному комплексі передбачений дитячий садочок. Це явна перевага для молодих сімей. Окрім того, у комплексі буде гарно розвинена інфраструктура. На перших поверхах всіх будинків передбачені нежитлові приміщення, в яких розмістяться відділення банків, школи дитячого розвитку, курси англійської і так далі. Тобто мешканці матимуть багато переваг, не виходячи за межі комплексу”, — розповіла О.Басанько.

Вона зауважила, що майбутній комплекс будують у районі з добре розвиненою транспортною розв’язкою — на власному авто до центру столиці можна дістатися за 20 хвилин, а станція метро “Лівобережна” розташована трохи більше ніж у кілометрі.

“Не зважаючи на те, що цей район бізнесактивний, тут дуже багато зелених зон. І Русанівський канал і Дніпровська набережна, і гідропарк”, — сказала директор департаменту реалізації компанії “Київмісьбуд” Олена Басанько.

Загалом планується, що комплекс складатиметься з чотирьох односекційних будинків та одного будинку на 8 секцій.