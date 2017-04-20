В Киеве предлагают писать меню ресторанов на украинском языке

Так, сегодня, 20 апреля, на пленарном заседании Киевского городского совета поддержали в первом чтении проект решения “О преодолении последствий советской оккупации в языковой сфере”.

Этим документом предлагается установить, что в Киеве языком работы, делопроизводства и документации органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций коммунальной формы собственности является государственный язык — украинский. Также прописано, что все рекламные объявления, вывески, плакаты, афиши, сообщения и другие формы аудио- и визуальной рекламной продукции должны быть написаны на украинском или другом языке с обязательным указанием их перевода или транслитерации.

“Также соответствующий проект решения призван четко определить, что все услуги в сфере обслуживания в столице — общение с клиентами, меню в заведениях общественного питания и т.д., в первую очередь должно осуществляться на украинском языке. Переходить на иностранный язык стоит только тогда, когда клиент сам об этом попросит. Это решение будет носить рекомендательный характер и призвано восстановить историческую справедливость в отношении нашего языка, которая веками подавлялась”, — рассказал депутат Киевсовета Юрий Сиротюк, который является субъектом представления решения.

Решение в первом чтении поддержали 91 депутат.

Как сообщал УНН, на всенощной службе в Севастополе читали Евангелие на украинском языке.