В Киеве предлагают писать меню ресторанов на украинском языке

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 35379 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100761 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 152986 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115048 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115703 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112082 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103976 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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В Киеве предлагают писать меню ресторанов на украинском языке

В Киеве предлагают писать меню ресторанов на украинском языке

Киев  •  УНН

 • 12642 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Киевским ресторанам планируют рекомендовать общаться с клиентами и писать меню на украинском языке. Соответствующий проект решения в первом чтении сегодня поддержали депутаты Киевсовета, передает УНН со ссылкой на пресс-службу горсовета.

Так, сегодня, 20 апреля, на пленарном заседании Киевского городского совета поддержали в первом чтении проект решения “О преодолении последствий советской оккупации в языковой сфере”.

Этим документом предлагается установить, что в Киеве языком работы, делопроизводства и документации органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций коммунальной формы собственности является государственный язык — украинский. Также прописано, что все рекламные объявления, вывески, плакаты, афиши, сообщения и другие формы аудио- и визуальной рекламной продукции должны быть написаны на украинском или другом языке с обязательным указанием их перевода или транслитерации.

“Также соответствующий проект решения призван четко определить, что все услуги в сфере обслуживания в столице — общение с клиентами, меню в заведениях общественного питания и т.д., в первую очередь должно осуществляться на украинском языке. Переходить на иностранный язык стоит только тогда, когда клиент сам об этом попросит. Это решение будет носить рекомендательный характер и призвано восстановить историческую справедливость в отношении нашего языка, которая веками подавлялась”, — рассказал депутат Киевсовета Юрий Сиротюк, который является субъектом представления решения.

Решение в первом чтении поддержали 91 депутат.

Как сообщал УНН, на всенощной службе в Севастополе читали Евангелие на украинском языке.

Украинские Национальные Новости

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