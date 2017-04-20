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У Києві пропонують писати меню ресторанів українською мовою

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. Київським ресторанам планують рекомендувати спілкуватися з клієнтами та писати меню українською мовою. Відповідний проект рішення у першому читанні сьогодні підтримали депутати Київради, передає УНН з посиланням на прес-службу міськради.

Так, сьогодні, 20 квітня, на пленарному засіданні Київської міської ради підтримали у першому читанні проект рішення “Про подолання наслідків совєцької окупації в мовній царині”.

Цим документом пропонується встановити, що в Києві мовою роботи, діловодства і документації органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій комунальної форми власності є державна мова — українська. Також прописано, що всі рекламні оголошення, вивіски, плакати, афіші, повідомлення та інші форми аудіо- та візуальної рекламної продукції мають бути написані українською або іншою мовою з обов’язковим зазначенням їх перекладу чи транслітерації.

“Також відповідний проект рішення покликаний чітко окреслити, що всі послуги в сфері обслуговування в столиці — спілкування з клієнтами, меню в закладах громадського харчування тощо, першочергово повинно здійснюватися українською мовою. Переходити на іноземну мову варто лише тоді, коли клієнт сам про це попросить. Це рішення носитиме рекомендаційний характер і покликане відновити історичну справедливість щодо нашої мови, яка століттями пригнічувалася”, — розповів депутат Київради Юрій Сиротюк, який є суб’єктом подання рішення.

Рішення у першому читанні підтримали 91 депутат.

Як повідомляв УНН, на всеношній службі у Севастополі читали Євангеліє українською мовою.

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