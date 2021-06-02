В Киеве утром улицы "красные" из-за пробок: где тянучка
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. По состоянию на 8:10 среды, 2 июня, в Киеве заметно значительное затруднение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Детали
Пробки образовались на проспектах Валерия Лобановского, Любомира Гузара, Голосеевском, Победы, Отрадном и на улицах Жилянской, Вадима Гетьмана, Новой.
Кроме того, было затруднено движение по улицам Павла Скоропадского, Сечевых Стрельцов, Юрия Ильенко, Николая Голего и на Набережном шоссе.
На левом берегу движение было затруднено на Броварском проспекте, проспекте Юрия Гагарина, проспектах Освободителей, Соборности, Дарницком шоссе и на улице Братиславской.
Движение на мостах - Дарницком и Патона было затруднено в направлении правого берега. На мосту Метро и Северном мосту наблюдается незначительное затруднение движения транспорта в направлении правого берега. На Южном мосту можно проехать свободно.
Дополнение
В Украине еще на этой неделе стихнут дожди и повысится температура воздуха, обещают синоптики.
По прогнозу синоптиков, средняя месячная температура в июне этого года в Украине прогнозируется на уровне от 18° до 22° тепла, что близко к климатической норме.